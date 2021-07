Die Zahl der Todesopfer bei dem Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen ist auf 29 gestiegen.

50 Personen konnten verletzt gerettet werden, wie die Armee mitteilte. 17 Insassen würden noch vermisst. Die Transportmaschine vom Typ Lockheed C-130 hatte die Landebahn eines Flughafens auf der Insel Jolo verfehlt. Die Luftwaffe sprach von einer Panne. Anzeichen für einen Angriff gibt es demnach nicht.



An Bord der Maschine waren Soldaten, die zum Einsatz in den Süden geflogen werden sollten. Das philippinische Militär kämpft in der mehrheitlich muslimischen Provinz Sulu seit Jahrzehnten gegen die Extremistengruppe Abu Sayyaf.

