Im Norden der Philippinen sind bei zwei Erdbeben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und viele verletzt worden.

Das berichtet das Nachrichtenportal "Inquirer" unter Berufung auf Behördenangaben. Die Erdstöße hätten Stärken von 5,4 und 5,9 gehabt. Betroffen sei vor allem die Kleinstadt Itbayat in der Provinz Batanes. Dort seien zahlreiche Gebäude beschädigt worden, darunter ein Krankenhaus und eine historische Kirche.



Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring und gehören damit zu den Regionen in der Welt, in denen es oft zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen kommt.