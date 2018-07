Auf den Philippinen sind bei einem Selbstmordanschlag mindstens zehn Menschen getötet worden.

Nach Angaben eines Militärsprechers detonierte eine Bombe an einem Armeekontrollpunkt auf der Insel Basilan im Süden des Landes. Der Sprengsatz war demnach in einem Lastwagen versteckt. Unter den Toten sind sechs Soldaten sowie vier Zivilisten. Auch der mutmaßliche Attentäter, der am Steuer des Lastwagens saß, wurde getötet. Zudem gab es mehrere Verletzte.



Die Insel Basilan gilt als eine der Hochburgen der islamistischen Terrorgruppe Abu Sayyaf. Die Mehrheit der Philippiner sind Christen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.