Der philippinische Präsident Duterte hat nach dem Doppelanschlag auf eine katholische Kirche den Anschlagsort in Jolo auf der gleichnamigen Insel besucht.

Er sprach mit Überlebenden. Außerdem traf er ranghohe Militärs und Sicherheitsbeamte. Am Sonntag in dem Gotteshaus und auf dem Parkplatz davor zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Bei dem Attentat wurden mindestens 20 Menschen getötet und über 100 verletzt. Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag für sich.