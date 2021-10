Der umstrittene philippinische Präsident Duterte hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.

Anders als geplant werde er bei der Wahl im kommenden Jahr nicht für das Amt des Vizepräsidenten kandidieren, sagte Duterte in der Hauptstadt Manila. Er wolle sich damit an die Verfassung halten, die das Präsidentenamt auf eine einzige Amtszeit von sechs Jahren beschränke. Gegner Dutertes hatten bereits angekündigt, eine Kandidatur Dutertes für die Vizepräsidentschaft vor dem Obersten Gerichtshof anzufechten.



Der Staatschef hatte sein Amt 2016 angetreten. Er ist vor allem wegen seines überharten Vorgehens gegen den illegalen Drogenhandel umstritten. Nach Polizeiangaben wurden in Dutertes bisheriger Amtszeit mindestens 7.000 Menschen bei Anti-Drogen-Einsätzen getötet. Menschenrechtsgruppen gehen von einer weit höheren Zahl aus. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag untersucht die Tötungen zur Zeit. Zuletzt waren auf den Philippinen tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Duterte zu demonstrieren.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.