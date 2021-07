Auf den Philippinen sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Staats- und Regierungschef Duterte zu demonstrieren.

Sein Terror-Regime müsse enden, hieß es auf Transparenten. Er müsse für seine Verbrechen am philippinischen Volk zur Rechenschaft gezogen werden.



Der 76-Jährige kann bei der Wahl im Mai nächsten Jahres zwar nicht mehr antreten, will aber als Vizepräsident kandidieren und so seine politische Immunität bewahren. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt gegen Duterte wegen mutmaßlicher Morde beim staatlichen Krieg gegen die Drogen. Der Polizei zufolge sind seit seinem Amtsantritt bei Anti-Drogen-Einsätzen mindestens 7.000 Menschen getötet worden. Menschenrechtsgruppen gehen von einer weit höheren Zahl aus.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.