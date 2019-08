Nach vielen Toten durch das Dengue-Fieber auf den Philippinen hat die Regierung den Notstand erklärt.

Das Gesundheitsministerium des südostasiatischen Landes bezifferte die Zahl der Opfer auf rund 620. Besonders betroffen sei die Hauptstadt-Region rund um Manila, wo viele Menschen in Slums lebten. Insgesamt seien auf den Philippinen seit Anfang des Jahres mehr als 146.000 Dengue-Fälle registriert worden. Das von Stechmücken übertragene Virus hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation in den vergangenen Jahrzehnten deutlich ausgebreitet. In mehreren Ländern Asiens und Lateinamerikas sei das Dengue-Fieber inzwischen eine Hauptursache für schwere Erkrankungen und Todesfälle bei Kindern.