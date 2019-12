Der Taifun "Kammuri" ist auf den Philippinen auf Land getroffen.

Nach Angaben der Behörden riss der Sturm in der Provinz Sorsogon Dächer von Häusern ab und überflutete Dörfer. Zudem gab es Berichte über Stromausfälle. Mehr als 100 000 Menschen wurden dem Zivilschutz zufolge in Sicherheit gebracht. Die Küstenwache untersagte Schiffreisen im Nordosten der Philippinen. Gestern war der internationale Flughafen in Manila vorsorglich geschlossen worden.