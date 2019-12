Auf den Philippinen bereiten sich die Menschen auf den heranziehenden Wirbelsturm "Kammuri" vor.

Laut Prognosen erreicht der Taifun in der kommenden Nacht Luzon, die bevölkerungsreichste Insel des Landes mit der Hauptstadt Manila. Mehr als 62.000 Bewohner sind aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Schutzunterkünfte zu begeben. Es wird vor starken Regenfällen mit Überschwemmungen und Erdrutschen gewarnt. In dem Taifun wurden bislang Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundekilometern gemessen.