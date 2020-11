Bei einem Gefängnisaufstand auf den Philippinen sind drei Insassen getötet und mehr als 60 verletzt worden.

Wie genau es zu der Gewalt in dem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Muntinlupa nahe Manila kam, ist nach Behördenangaben noch unklar.



Erst im Oktober waren bei Zusammenstößen rivalisierender Gruppen in der gleichen Haftanstalt neun Menschen ums Leben gekommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.