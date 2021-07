Nach einer Schiffskollision vor der Küste der Philippinen befürchten die Behörden eine Schädigung der Umwelt durch auslaufendes Öl und Treibstoff.

Nach Angaben der Küstenwache ist in der Bucht der Hauptstadt Manila in der Nacht ein Frachtschiff mit einem Baggerschiff zusammengestoßen. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Unglückstelle liege etwa 100 Meter vor der Küste. Das Frachtschiff habe rund 3.000 Liter Diesel sowie rund 60 Liter Motoröl an Bord. Rund um das teilweise gesunkene Frachtschiff seien Ölsperren errichtet worden.

