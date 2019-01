Im Süden der Philippinen sind bei einem Bombenanschlag auf eine katholische Kirche mindestens 19 Menschen getötet worden.

Nach Polizeiangaben wurden 48 Personen verletzt. Der Anschlag ereignete sich auf der Insel Jolo in der gleichnamigen Stadt. Der erste Sprengsatz explodierte in der Kathedrale während eines Gottesdienstes. Der zweite wurde auf dem Parkplatz gezündet, als Sicherheitskräfte eintrafen. Unter den Toten sind den Angaben zufolge Soldaten und Zivilisten.



Jolo liegt in einer mehrheitlich muslimischen Region der Philippinen. Bei einer Regionalwahl war dort in der vergangenen Woche für eine neue muslimische Autonomieregion gestimmt worden.