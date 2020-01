Ein Vulkan in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila hat eine rund 15 Kilometer hohe Aschesäule ausgestoßen.

Nach Angaben der Behörden droht in den kommenden Stunden oder Tagen eine gefährliche Eruption. In der näheren Umgebung des Vulkans Taal gab es leichte Erdbeben. Mehrere Tausend Menschen mussten die Region verlassen, darunter Touristen. Der Vulkan liegt in einem See rund 60 Kilometer entfernt von Manila. Der dortige internationale Flughafen wurde geschlossen.