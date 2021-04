Auf den Philippinen fliehen mehr als 100.000 Menschen vor einem heranrückenden Taifun.

Er befindet sich derzeit rund 500 Kilometer östlich der Provinz Quezon und bewegt sich mit fast 200 Kilometer pro Stunde in nordwestliche Richtung. Ob er die Philippinen erreicht, ist noch nicht absehbar. Durch den Wirbelsturm sind in der Region allerdings bereits starke Regenfälle niedergegangen. Mindestens 22 Dörfer wurden überschwemmt, in vier Provinzen fiel der Strom aus.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.