Für den Philosophen Christian Neuhäuser beruht Reichtum nicht allein auf eigener Leistung.

Moralisch gerechtfertigt scheint Reichtum in den Augen vieler vor allem dann zu sein, wenn er allein auf eigener Leistung beruht, sagte Neuhäuser im Deutschlandfunk Kultur. Leistung spiele zwar auch eine Rolle, aber um reich zu werden, müssten drei Glücksfaktoren hinzukommen. Für Neuhäuser ist ein Glücksfaktor "Talent". „Wir haben bestimmte Talente, die wir mitbekommen –sportlich sein, musikalisch, mathematisches Verständnis, solche Sachen – die haben wir uns nicht verdient“, so Neuhäuser.



Der zweite Glücksfaktor besteht dem Philosophen zufolge aus dem sozialen Hintergrund. Von denjenigen Menschen, deren Eltern nicht studiert hätten, promoviere einer von hundert, bei denjenigen, deren Eltern studiert hätten, zehn von 100. ProfessorInnen, deren Eltern nicht studiert hätten, gebe es quasi nicht.



Strukturelle Verhältnisse seien der dritte Glücksfaktor, so Neuhäuser: „Strukturelle Verhältnisse, die dafür sorgen, dass es so was gibt wie quasi-natürliche Monopole, Winner-Takes-It-All-Ökonomien." Dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip besagt, dass Leistung, Qualität und Talent sich nicht im gleichen Verhältnis in Erfolg und Rendite widerspiegelten, sondern dass sich der Erfolg auf wenige „Superstars“ konzentriere.