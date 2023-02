Jürgen Habermas bei einer Tagung in Lissabon im Oktober 2013 (imago / GlobalImagens)

Habermas richtete dazu in einem Gastbeitrag für die "Süddeutsche Zeitung" einen Appell an westliche Politiker. Diese sollten die Möglichkeiten für eine Beendigung des Krieges durch Kompromisse ausloten. Eine Lieferung von Waffen an die Ukraine lehnte Habermas zwar nicht grundsätzlich ab. Er betonte aber, daraus erwachse eine Mitverantwortung für den weiteren Verlauf des Krieges. Der "Prozess der Aufrüstung" drohe inzwischen eine eigene Dynamik anzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.