Er starb nach Angaben seines Pariser Verlages im Alter von 75 Jahren. Latour galt als einer bedeutendsten Intellektuellen in Frankreich und als Erneuerer der Sozialwissenschaften. Er war Professor an der renommierten Elitehochschule Sciences Po in Paris. Seine Bücher sind in mehr als 20 Sprachen erschienen.

Wie entstehen Gewissheiten?

Latour wurde 1947 im zentralfranzösischen Beaune geboren und beschäftigte sich in seinen Werken mit der wissenschaftlichen Arbeit und damit, wie Gewissheiten entstehen. In den 1990er Jahren geriet er so in den "Krieg der Wissenschaften": Naturwissenschaftler empfanden es als Angriff auf ihren Anspruch objektiver Erkenntnis, dass Soziologen wie Latour ihre Mechanismen der Wahrheitsproduktion erkundeten. Latour betonte, er beschreibe nur die Fähigkeit wissenschaftlicher Netzwerke, Objektivität hervorzubringen.

Frankreichs Staatspräsident Macron würdigte Latour als humanistischen und pluralistischen Geist, der auf der ganzen Welt anerkannt gewesen sei. Premierministerin Borne schrieb, Latour sei auch eine große Persönlichkeit des ökologischen Denkens gewesen und hinterlasse Werke, die auch in Zukunft das Bewusstsein schärfen würden.

