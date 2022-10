Der Philosoph und Soziologe Bruno Latour ist tot. (AFP / JOEL SAGET)

Er starb nach Angaben seines Pariser Verlages im Alter von 75 Jahren. Latour galt als einer bedeutendsten Intellektuellen in Frankreich. Er war Professor an der renommierten Elitehochschule Sciences Po in Paris. Seine Bücher sind in mehr als 20 Sprachen erschienen.

Staatspräsident Macron würdigte Latour als humanistischen und pluralistischen Geist, der auf der ganzen Welt anerkannt gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.