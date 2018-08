Philosophin zum Dienstgedanken Vom Herrschen und Dienen

Die von der Union angestoßene Diskussion über die Wiedereinführung einer allgemeinen Dienstpflicht rückt das Thema Allgemeinwohl und Solidaritätslücken in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. Im Kern gehe es um die Frage, was Menschen ihrem Staat schuldeten, so die Kulturwissenschaftlerin Iris Därmann im Dlf.

Iris Därmann im Gespräch mit Michael Köhler

