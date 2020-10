Bundeskanzlerin Merkel hat dem deutschen Wissenschaftler Reinhard Genzel zu seiner Auszeichnung mit dem Physik-Nobelpreis gratuliert.

Merkel erklärte per Twitter, Genzel habe Bahnbrechendes bei der Erforschung Schwarzer Löcher im All geleistet. Bundeswissenschaftsministerin Karliczek sprach von einer großen Freude für den gesamten Wissenschaftsstandort Deutschland.



Der Astrophysiker Genzel erhält den Nobelpreis zusammen mit der US-Amerikanerin Andrea Ghez für die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts im Zentrum der Milchstraße. Das gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Genzel sagte dazu im Deutschlandfunk, seine Forschung habe vielleicht keine unmittelbaren praktischen Auswirkungen. Doch helfe sie der Menschheit zu verstehen, wo sie herkomme und was das Universum sei. Ein dritter Gewinner des diesjährigen Physik-Nobelpreises ist der Brite Roger Penrose ebenfalls für seine Forschung zu Schwarzen Löchern.



Die Auszeichnungen werden am 10. Dezember vergeben. Sie sind mit umgerechnet rund 950.000 Euro je Kategorie dotiert.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.