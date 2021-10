Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an den Deutschen Klaus Hasselmann und den US-Amerikaner Syukuro Manabe sowie an den Italiener Giorgio Parisi. Das gab die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Die Forscher würden für ihre bahnbrechenden Beiträge zum Verständnis komplexer physikalischer Systeme ausgezeichnet, hieß es zur Begründung.

Der Preis geht zur Hälfte an den Klimaforscher Hasselmann und den Meteorologen und Klimatologen Manabe und zur anderen Hälfte an den Physiker Parisi. Sie hätten mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert.



Der mit umgerechnet rund 980.000 Euro dotierte Nobelpreis gilt als die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Physik. Seit der ersten Vergabe des Preises im Jahr 1901 wurde er insgesamt an 215 Forschende verliehen, darunter nur vier Frauen.



Diese Nachricht wurde am 05.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.