Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an einen Kanadier und zwei Schweizer. Wie in Stockholm bekanntgegeben wurde, werden die Wissenschaftler James Peebles, Michel Mayor und Didier Queloz ausgezeichnet. Sie werden für ihre Forschung in der Astrophysik geehrt.

Dabei geht es um ihre Beiträge zum Verständnis des Universums und des Platzes der Erde im Kosmos. Peebles beschäftigt sich in seiner Forschung mit der frühen Phase des Universums nach dem Urknall. Dazu untersucht er die Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Mayor und Queloz haben den ersten Exoplaneten nachgewiesen, der um einen sonnenählichen Stern kreist. Beide lehren an der Universität in Genf. Queloz hat zudem eine Professur in Cambridge. Peebles ist emeritierter Professor der Universität Princeton.



Der Nobelpreis ist mit umgerechnet 830.000 Euro dotiert. Er wird am 10. Dezember übergeben.



