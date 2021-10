Die Forscher hätten mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert, teilte die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit.

Was wurde erforscht?

Syukuro Manabe begann in den 1960er-Jahren mit physikalischen Modellen des Erdklimas. Er konnte zeigen, dass eine Zunahme von CO2 in der Atmosphäre zu einer Erwärmung der Erdoberfläche führt.

Zehn Jahre später gelang es Klaus Hasselmann ein Modell zu erstellen, das Klima und Wetter miteinander in Verbindung brachte. Er konnte dadurch zeigen, dass es möglich ist, mit Klimamodellen verlässliche Vorhersagen zu machen, obwohl das Wetter selber chaotisch und wechselhaft ist. Er entwickelte darüber hinaus Methoden, die es möglich machen, klimatische Fußabdrücke zu identifizieren.

Mithilfe seiner Methoden konnte belegt werden, dass die globale Erwärmung auf den menschgemachten CO2-Auststoß zurückzuführen ist. Giorgio Parisi gelang es zu zeigen, dass ungeordnete Systeme versteckte Muster enthalten. Mithilfe seiner Entdeckungen lassen sich unterschiedlichste, scheinbar chaotische Phänomene beschreiben und verstehen. Dazu gehören Klima und Wetter ebenso wie der verlauf einer Pandemie.

Welche Bedeutung haben die Forschungsergebnisse?

Alle drei haben mit ihrer Arbeit das Verständnis komplexer Systeme erweitert, begründete das Komitee seine Wahl. Konkret hat ihre Grundlagenforschung dazu beigetragen, die Tragweite des Klimawandels begreifbar und vorhersagbar zu machen. Die Forschung von Syukuro Manabe und Klaus Hasselmann haben die Werkzeuge geliefert, mit denen bewiesen werden konnte, dass der Klimawandel vom Menschen gemacht ist.

Das Verständnis komplexer Systeme hat auch abseits von Physik und Klimaforschung Relevanz. Es findet Anwendung in der Mathematik, Neurowissenschaften, Biologie oder im Machine Learning.

Die Bekanntgabe der Physik-Nobelpreise

Seit seiner ersten Verleihung im Jahr 1901 wurde der Physik-Nobelpreis 114 Mal verliehen. Unter den 216 Laureaten sind nur vier Frauen, darunter die Preisträgerin vom letzten Jahr, die US-amerikanische Astronomin Andrea Ghez. Sie teilte sich die Auszeichnung mit dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel und dem Briten Roger Penrose. Die drei wurden für ihre Forschungen zu Schwarzen Löchern geehrt.

Die Nobelwoche im Überblick

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Zum Auftakt der Nobel-Woche wurden am Montag die Preisträger in der Kategorie Medizin/Physiologie bekannt gegeben. Die Auszeichnung teilen sich in diesem Jahr David Julius und Ardem Patapoutian für die Erforschung von Sinnesrezeptoren. Am Mittwoch wird der Nobelpreis für Chemie vergeben. Am Donnerstag folgt der Preis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

[Quellen: Nobelpreis-Komitee, Anneke Meyer]