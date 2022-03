Corona-Modellierer Brockmann hält es für falsch, die Maskenpflicht in Innenräumen zu lockern. (dpa/Felix Hörhager)

Brockmann sagte im Bayerischen Rundfunk, das würde die Infektionsdynamik deutlich verstärken. Das Tragen von FFP2-Masken sei eine sehr wirksame Schutzmaßnahme. Dazu habe es in den vergangenen beiden Jahren viele Erhebungen gegeben. Zudem mache es nicht viel Mühe, eine Maske zu tragen, betonte Brockmann. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, nannte es im Deutschlandfunk ebenfalls ein falsches Signal, die Schutzmaßnahmen zurückzunehmen. Auch er rät dazu, im Handel weiter FFP2-Masken zu tragen.

Derzeit ist geplant, dass die meisten Corona-Beschränkungen in Deutschland am 20. März auslaufen - darunter auch die Maskenpflicht etwa in Geschäften. In Hotspots mit kritischer Infektionslage sollen weiterhin umfassende Schutzmaßnahmen möglich sein.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.