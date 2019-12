Nach den Morddrohungen gegen den Pianisten Igor Levit hat Grünen-Chef Habeck ein härteres Vorgehen gegen anti-semitische Straftäter gefordert.

So müssten antisemitische Äußerungen zur Anzeige gebracht werden, erklärte Habeck in einem Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel". Rechtsterroristische Umtriebe in staatlichen Institutionen müssten unter konsequenter Anwendung des Dienstrechts unterbunden werden.



Habeck reagierte damit auf einen Gastbeitrag des Pianisten Igor Levit im "Tagesspiegel am Sonntag". Darin hatte der Künstler von Morddrohungen berichtet. Rassismus, Antisemitismus und rechter Terror würden in Deutschland noch immer unterschätzt, so der Pianist, der aus einer jüdischen Familie stammt.