Dem Pianisten Igor Levit ist ein Mordanschlag bei einem Konzert in Süddeutschland angedroht worden.

Nach Angaben seiner Sprecherin wurde daraufhin die Polizei eingeschaltet. Das Konzert habe Levit unter Personenschutz und aufwändigen Sicherheitsmaßnahmen gespielt. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel am Sonntag schreibt Levit von Drohungen, die er erhalten hat. Rassismus, Antisemitismus und rechter Terror würden in Deutschland noch immer unterschätzt, so der Pianist, der aus einer jüdischen Familie stammt.



Deutschland befinde sich "mitten in einer massiven Normverschiebung innerhalb unserer Demokratie". Diese werde nicht mehr dieselbe sein, "wenn wir es geschehen lassen, dass Antisemitismus, Rassismus und Frauenhass immer weiter Raum gewinnen". Levit kritisiert, die Unterbesetzung von Behörden, die gegen Rechtsextremismus sowie gegen Überschreitungen der Freiheit der Meinungsäußerung im Netz ermittelten.