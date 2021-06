Shai Maestro begann als Kind mit klassischer Musik und entdeckte durch Oscar Peterson den Jazz. Schon als Teenager gewann er zahlreiche Wettbewerbe. Ein Musikstipendium in Berklee aber schlug er aus und ging stattdessen mit Bassist Avishai Cohen auf Tour. Das Debüt seines eigenen Trios erschien 2011. Damit setzt er auf traumhafte Stimmungen ebenso wie auf vertrackte, aber mit Leichtigkeit ausgebreitete Rhythmen. Ein unverkennbarer Einfluss dabei: die tonalen Färbungen in der Musik seiner Heimat Israel. Mit seinen beiden Mitmusikern, dem Peruaner Jorge Roeder und dem israelischen Nachwuchstalent Ofri Nehemya, begibt sich Shai Maestro auch auf den Weg spielerischer Reduktion - im Interesse von Atmosphäre, von Poesie und fesselndem musikalischem Geschichtenerzählen. 2021 erschien Maestros Quartettalbum "Human". Im Beethoven-Haus Bonn stellte er bereits 2019 Stücke daraus im Trio vor. In "Jazz Live" waren sie zuvor noch nicht zu hören.

Shai Maestro, Piano

Jorge Roeder, Kontrabass

Ofri Nehemya, Schlagzeug

Aufnahme vom 15.11.2019 aus dem Beethoven-Haus, Bonn