Mit 13 Jahren spielte Claudia Döffinger aus Leonberg in Baden-Württemberg zum ersten Mal in einer Jazzband. Sie studierte zunächst Jazzpiano in Luzern, im Anschluss Jazz-Komposition und Arrangement in Graz bei Ed Partyka und Michael Abene. Für ihr Master-Konzert gründete sie ihre eigene Big Band, das Debüt erschien 2018. Daneben betreibt sie das experimentelle Pop-Trio Fourscape, in dem sie auch singt, und die Band ELiNOR, mit der sie eine intelligente, groovelastige und mitreißende Musik voller Ohrwurmpotenzial macht. Seit 2017 wurde Claudia Döffinger mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet.