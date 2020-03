Es ist ein bewährtes Konzept beim Klavier-Festival Ruhr, regelmäßig neben "Living Legends", den etablierte Stars der Klavierszene, auch hoch talentierten jungen Pianistinnen und Pianisten eine Bühne zu bieten. Zu den "Rising Stars" gehörte 2019 die junge chinesisch-amerikanische Pianistin Lauren Zhang, die im Jahr zuvor mit sechzehn als Gewinnerin des Wettbewerbs "BBC MUSIC young musician" Furore machte. Am 9. Mai debütierte sie beim Klavier-Festival Ruhr in der Alten Lohnhalle der Zeche Holland in Bochum-Wattenscheid mit höchst anspruchsvollen Werken von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Frédéric Chopin und Maurice Ravel. Lauren Zhang, die im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel begann, bewältigte die manuellen Schwierigkeiten, die sich etwa in Brahms´ "Paganini-Variationen" oder Ravels "Gaspard de la nuit" nur so anhäufen, mit bemerkenswerter Souveränität. Sie wurde an diesem Abend ihrem Ruf ein "absolutes Phänomen" zu sein, mit pianistischer Bravour gerecht.

Ludwig van Beethoven

Sonate Nr. 28 A-Dur, op. 101

Johannes Brahms

Variationen über ein Thema von Niccolò Paganini, op. 35

Frédéric Chopin

Andante spinato et Grande Polonaise Es-Dur, op. 22

Maurice Ravel

La Valse

Gaspard de la nuit

Aufnahme vom 9.5.2019 aus der Zeche Holland, Alte Lohnhalle, in Bochum-Wattenscheid