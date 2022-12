In Bethlehem versammeln sich Menschen auf dem Krippenplatz neben der Geburtskirche, die traditionell als Geburtsort von Jesus Christus gilt. (Mahmoud Illean / AP / dpa / Mahmoud Illean)

In der Stadt im von Israel besetzten Westjordanland, wo nach christlichem Glauben Jesus Christus geboren wurde, beteten an Heiligabend Gläubige in der Geburtskirche, während auf den Straßen der Stadt andere Besucher mit rot-weißen Weihnachtsmützen zu sehen waren. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pizzaballa, wollte am Abend die traditionelle Heiligabendprozession anführen. Er wurde bei seinem Einzug von 28 Pfadfindergruppen mit Dudelsack, Trommeln und Blasinstrumenten durch die Bethlehemer Altstadt begleitet.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.