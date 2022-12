Bethlehem

Pilger kommen nach langer Corona-Pause wieder ins Land

In Bethlehem haben knapp drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie erstmals wieder tausende Pilger aus aller Welt das Weihnachtsfest gefeiert. In der Stadt im von Israel besetzten Westjordanland, wo nach christlichem Glauben Jesus Christus geboren wurde, beteten an Heiligabend Gläubige in der Geburtskirche.

24.12.2022