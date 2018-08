Heute beginnt die jährliche Wallfahrt Haddsch ins saudi-arabische Mekka, dem Geburtsort des Propheten Mohammed.

Nach Angaben der saudischen Behörden werden bis zu zwei Millionen Gläubige erwartet. Die Pilgerreise endet am Freitag kommender Woche. Zuvor feiern Muslime in aller Welt das dreitägige Opferfest Eid al-Adha, das höchste islamische Glaubensfest.



Der Haddsch ist für viele Teilnehmer der Höhepunkt ihres spirituellen Lebens. Als eine der fünf Säulen des Islam ist die Pilgerreise nach Mekka für körperlich gesunde und finanzkräftige Muslime eine religiöse Pflicht. Die begleitenden Rituale sollen die Seele reinigen und Gleichheit und Solidarität aller Muslime in ihrer Unterwerfung unter Gott ausdrücken.



In der Vergangenheit kam es beim Haddsch immer wieder zu schweren Zwischenfällen, auch zu politisch motivierten Anschlägen. 2015 entwickelte sich eine Massenpanik. Bis zu 2.400 Menschen kamen dabei ums Leben. In der Folge hat Saudi-Arabien die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verschärft.