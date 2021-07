Mehrere Clubs in Berlin sollen für ein Pilotprojekt jetzt wieder drinnen öffnen dürfen, wenn die Gäste vorher einen PCR-Test machen.

Das hat die Senatskulturverwaltung angekündigt. Das Projekt solle unter wissenschaftlicher Begleitung der Berliner Charité zeigen, ob und wie Tanzveranstaltungen in Clubs auch in der Pandemie sicher gemacht werden können.



Sechs Clubs sollen mitmachen, darunter der KitKatClub und das SO36. Los geht es am 6. und 8. August. Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher werden zugelassen. Sie alle müssen einen PCR-Test machen - egal, ob sie schon geimpft sind oder nicht. In Berlin gab es bereits im März ein Pilotprojekt für die Kultur. Damals spielten etwa die Philharmoniker trotz des Lockdowns vor rund 1.000 Menschen.

