Die Witwe des chilenischen Diktators Pinochet, Lucia Hiriart, ist tot. (GABRIEL GATICA / AFP)

Nach Angaben ihrer Familie starb sie im Alter von 98 Jahren in der Hauptstadt Santiago. Hiriart galt als einflussreiche Persönlichkeit und starke Frau der Militärjunta. Einige Historiker sehen in ihr die treibende Kraft hinter dem Putsch gegen den sozialistischen Präsidenten Allende, mit dem Pinochet 1973 die Macht in Chile an sich riss.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.