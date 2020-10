Pionier der Radioastronomie Karl Jansky und das Radiorauschen der Milchstraße

Vor 115 Jahren kam in Oklahoma Karl Guthe Jansky zur Welt. Er studierte Physik und nahm 1928, im Alter von knapp 23 Jahren, eine Stelle bei den Bell Telephone Labs in New Jersey an. Dort sollte er untersuchen, wie die Atmosphäre den Kurzwellen-Funkverkehr stört.

Von Dirk Lorenzen

