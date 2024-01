PiS protestiert im polnischen Parlament. (Czarek Sokolowski / AP / Czarek Sokolowski)

Die PiS-Politiker standen von ihren Sitzen auf und riefen minutenlang in Sprechchören: "Befreit die Abgeordneten!". Ex-Innenminister Kaminski und sein früherer Staatssekretär Wasik waren in der letzten Woche verhaftet worden. Im Dezember hatte sie ein Gericht wegen Amtsmissbrauchs zu zwei Jahren Haft verurteilt. Außerdem dürfen sie fünf Jahre kein öffentliches Amt bekleiden. Die PiS erkennt das nicht an und bezeichnet die beiden als "politische Gefangene".

Diese Nachricht wurde am 16.01.2024 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.