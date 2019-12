Bundespräsident Steinmeier hat mehr Gerechtigkeit im deutschen Bildungssystem gefordert.

In Deutschland entscheide noch immer häufig die soziale Herkunft über die Bildungschancen von Kindern sagte Steinmeier bei der Verleihung des Bundesverdienskreuzes an Bürger, die sich für Bildung einsetzen. Dieser Zusammenhang sei in der Bundesrepublik stärker als in anderen Industrienationen.



Unter den Geehrten war unter anderem der ehemalige deutsche Basketballspieler Nowitzki. Der 41-Jährige fördert seit längerem Projekte mit Kindern im Rahmen seiner Stiftung in Deutschland und in den USA. Insgesamt wurden anlässlich des Tags des Ehrenamts Verdienstorden an vierundzwanzig Männer und Frauen verliehen.



In der gestern vorgestellten neuen PISA-Studie wird kritisiert, dass in Deutschland der Schulerfolg weiterhin stärker von der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler abhängt als im Durchschnitt der OECD-Länder.