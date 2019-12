Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben sich im internationalen Leistungsvergleich leicht verschlechtert. Das geht aus der neuen Pisa-Studie hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in Berlin vorstellte.

Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften ging der Punktwert im Vergleich zur vorherigen Pisa-Studie vor drei Jahren nach unten. Deutschland bleibt zwar über dem OECD-Durchschnitt, zählt jedoch weiterhin nicht zur Spitzengruppe. Dieser gehören Estland, Finnland, Irland, Kanada, Korea, Polen, Neuseeland, Singapur sowie Teile Chinas an. Die Studie kritisiert, dass in Deutschland der soziale Hintergrund der Kinder für das Leistungsniveau bedeutend ist. Diese Kluft zwischen Arm und Reich habe sich seit 2009 noch vergrößert. An der Studie nahmen auf deutscher Seite rund 5.500 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren aus 223 Schulen teil.