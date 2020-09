Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert eine grundlegende Reform des Schulsystems in Deutschland.

Nur durch andere Strukturen könne es gelingen, mehr Chancengleichheit für Schüler in finanzschwächeren Städten und Gemeinden zu schaffen, sagte GEW-Vorstandsmitglied Hoffmann. Bildungserfolg dürfe nicht von der Postleitzahl abhängig sein.



Eine Sonderauswertung von Daten der Pisa-Studie von 2018 hatte ergeben, dass in Deutschland bei der Digitalisierung ein Gefälle zwischen Schulen in sozial benachteiligten und bessergestellten Gegenden zu beobachten ist. In der ersten Gruppe hätten nur 30 Prozent der Schüler Zugang zu digitalen Lernplattformen, in der zweiten Gruppe seien es 37 Prozent. Insgesamt hinkt Deutschland damit hinter anderen Industrieländern her. Im Durchschnitt der OECD-Staaten können mehr als die Hälfte der Schüler auf eine effektive Lernplattform im Internet zugreifen.

