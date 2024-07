Gipfel in Washington

Pistorius appelliert an NATO: Mehr Ukraine-Hilfe nötig

Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die NATO-Partner zu einer verstärkten militärischen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Der SPD-Politiker sagte am Rande des Gipfels in Washington, gemeinsame Aufgabe sei es, der Ukraine mit dem zu helfen, was sie brauche und mit dem, was man sich leisten könne.