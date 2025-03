Nach Eklat im Weißen Haus

Bundesverteidigungsminister Pistorius (AP / Harry Nakos)

Das virtuelle Treffen fand vor dem Hintergrund des Eklats zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj statt.

Trump erneuerte seine Kritik an Selenskyj. Dieser wolle keinen Frieden, solange er die Rückendeckung der USA habe, schrieb Trump in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Amerika werde sich das aber nicht länger gefallen lassen. Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Waltz, begrüßte die Bemühungen Frankreichs und Großbritanniens um einen europäischen Friedensplan und eine Waffenruhe in der Ukraine. Es sei gut, dass die Europäer eine Führungsrolle für ihre Sicherheit übernehmen wollten, sagte Waltz vor Journalisten in Washington.

