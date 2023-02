NATO-Übung

Verteidigungsminister Pistorius fordert dauerhaft höhere Verteidigungsausgaben (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte im ARD-Fernsehen, es gebe entsprechende Überlegungen. Nach Aussage des SPD-Politikers wäre dies ein deutliches Signal an die verbündeten Länder in Osteuropa und im Baltikum. Zugleich wäre es ein Zeichen an den russischen Präsidenten Putin, dass die NATO längst nicht so schwach sei, wie dieser geglaubt habe. Der Bundesverteidigungsminister forderte zudem erneut eine Aufstockung des Wehretats.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.