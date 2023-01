Pistorius bei Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Von dort aus werden die Auslandseinsätze der deutschen Soldaten koordiniert. Per Videoschaltung sprach Pistorius mit Beteiligten aller Bundeswehrmissionen. Die Bedingungen der Einsätze seien alles andere als leicht, sagte der Minister und kündigte einen Besuch deutscher Soldaten in Mali an. Mit Blick auf die Lage in der Ukraine lehnte es Pistorius ab, sich zur Debatte über eine Lieferung von Kampfflugzeugen zu äußern. Bundeskanzler Scholz habe seines Wissens alles dazu gesagt. Scholz hatte erklärt, die Frage der Kampfflugzeuge stelle sich nicht. Es dürfe keinen Überbietungswettbewerb geben, wenn es um Waffensysteme gehe.

