Der SPD-Politiker traf dazu am Morgen in der Panzertruppenschule in Munster ein. Dort laufen die Trainings mit dem Typ Marder bereits seit Ende Januar. Die Ausbildung für den Leopard startet zunächst in Simulatoren, die eigentliche sechs- bis achtwöchige Schulung wird erst danach beginnen. Die Lieferung der beiden Panzertypen ist Teil der deutschen Militärhilfe, die der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland helfen soll.

Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine im Januar die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern zugesagt. Im März soll die Bundeswehr der ukrainischen Armee 14 Leopard-2-Kampfpanzer übergeben. Aus Industriebeständen sollen zudem 40 Marder-Schützenpanzer kommen.

