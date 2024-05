Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht die Soldaten des Vorkommandos der Bundeswehr-Brigade in Litauen. (Alexander Welscher / dpa / Alexander Welscher)

Bei einem Treffen in der Hauptstadt Vilnius dankte der SPD-Politiker den Soldaten für ihren Einsatz und erklärte, die Stationierung an derNATO-Ostflanke sei beispiellos in der Geschichte der Republik und der Bundeswehr. Es sei ein besonderer Schritt, den man gehe, sagte Pistorius, beim Aufbau der Brigade sei man auf dem richtigen Weg. Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa hatte die Bundesregierung angekündigt, dauerhaft einen eigenen Kampfverband in Litauen zu stationieren, um bei der Sicherung der NATO-Ostflanke zu helfen.

Die Brigade soll aus knapp 5.000 Soldatinnen und Soldaten bestehen und bis zum Jahr 2027 einsatzbereit sein. Das deutsche Vorkommando befindet sich seit April in Litauen.

