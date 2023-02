Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Pistorius dem Sender n-tv, dass es für die Ukraine jetzt "auf jede Kompanie an Panzern" ankomme. Deswegen sollten die Länder mit Blick auf Leopard 2 erneut in ihre Bestände gehen und prüfen, was möglich sei.

Auf die Frage, ob Berlin Kampfjets an Kiew liefern werde, sagte Pistorius der Deutschen Welle, Deutschland stehe bei dieser Frage nicht im Fokus. Die Bundesregierung versuche täglich die Partnerländer zu mehr Waffenlieferungen an die Ukraine zu bewegen. Im Moment scheine es aber so, als ob Deutschland bei den Waffenlieferungen an der Spitze stehe, während andere Länder den Prozess verzögerten.

