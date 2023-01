Boris Pistorius (l.) beim Besuch des Einsatzführungskommandos. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", wie geplant bis Mai 2024 in dem westafrikanischen Land zu bleiben, ergebe unter den aktuellen Bedingungen keinen Sinn. Die Bundesregierung hatte im vergangenen November den Abzug beschlossen und den Verbleib davon abhängig gemacht, dass die Bundeswehr nicht erneut über längere Zeiträume am Einsatz von Aufklärungsdrohnen gehindert werde. Diese sind nach Angaben von Pistorius zuletzt vor Weihnachten geflogen.

Eine Entscheidung über den Mali-Einsatz soll laut dem Minister im kommenden Mai fallen. - Derzeit sind rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der UNO-Mission Minusma in Mali stationiert.

Pistorius hatte heute beim Besuch des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr nahe Potsdam einen Besuch in Mali angekündigt. Bei Potsdam werden die Auslandseinsätze der deutschen Soldaten koordiniert. Die Bedingungen dafür seien alles andere als leicht, betonte der Minister.

