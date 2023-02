Boris Pistorius auf dem Kiewer Maidan: Der deutsche Verteidigungsminister schaut sich ein Meer ukrainischer Fahnen an. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Pistorius sagte bei seinem ersten Besuch als Verteidigungsminister in Kiew, die Bereitstellung werde in Etappen erfolgen. Bis zum Sommer sollten 20 bis 25 Panzer geliefert werden, bis Ende des Jahres bis zu 80. Ziel sei, im Laufe des ersten oder zweiten Quartals 2024 auf mehr als 100 zu kommen.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Bundesregierung die Lieferung von bis zu 178 Leopard-1-Panzer aus Industriebeständen an die Ukraine genehmigt hat. In einer Erklärung des Wirtschaftsministeriums heißt es, wie viele davon tatsächlich an die Ukraine geliefert würden, hänge von den erforderlichen Instandsetzungsarbeiten ab. Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall etwa kündigte an, in diesem Jahr die ersten 20 bis 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 in die Ukraine zu schicken. Bis Ende 2024 könnten dann die restlichen der insgesamt 88 Exemplare ausgeliefert werden, über die Rheinmetall verfüge, sagte Vorstandschef Papperger in Berlin.

Pistorius: "Stehen fest an der Seite Kiews"

Pistorius sagte nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Resnikow, es dürfe keinen Zweifel daran geben, dass Deutschland sowie die anderen Partner in Europa und darüber hinaus auch in Zukunft fest an der Seite Kiews stehen werden. Pistorius Aufenthalt war aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten worden. Er traf auch Präsident Selenskyj.

Vor zwei Wochen hatte Berlin bereits die Lieferung von 14 moderneren Leopard-2-Panzern genehmigt, die Beständen der Bundeswehr entnommen werden. Diese sollen Ende März an die ukrainische Armee übergeben werden.

