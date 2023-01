Einsatzführungskommando

Verteidigungsminister Pistorius auf Truppenbesuch (Archivbild). (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

In der Kaserne in Schwielowsee bei Potsdam möchte der SPD-Politiker per Videoverbindung mit Soldaten im Ausland sprechen. Zudem will Pistorius in der Gedenkstätte "Wald der Erinnerung" der im Auslandseinsatz getöteten Bundeswehrangehörigen gedenken.

Der derzeit größte Einsatzort der Bundeswehr befindet sich im westafrikanischen Mali. Die Bundesregierung will allerdings die Beteiligung an der dortigen UNO-Mission bis Mai nächsten Jahres beenden. Die Bundeswehr ist zudem im Niger, im Irak, in Jordanien, im Südsudan und in der Westsahara präsent.

