Pistorius sagte am Rande der Ukraine-Konferenz auf der US-Militärbasis in Ramstein, dass er den Auftrag erteilt habe, Verfügbarkeit und Stückzahl der Panzer zu prüfen. Die Bundesregierung werde eine Entscheidung über die Lieferung von Kampfpanzern in Abstimmung mit den Partnern so bald wie möglich fällen. Pistorius betonte, der Eindruck, es gebe eine geschlossene Koalition, und Deutschland stehe im Weg, sei falsch. Es gebe kein einheitliches Meinungsbild.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass sich die Unterstützung nicht allein auf die Bereitstellung neuer Waffen an Kiew konzentrieren sollte. Auch Munition für ältere Systeme und Hilfe bei der Wartung seien erforderlich.

An dem Treffen im rheinland-pfälzischen Ramstein nehmen Vertreter der NATO-Staaten und anderer Unterstützerländer der Ukraine teil.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.